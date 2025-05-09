Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя в погоне со стрельбой в Ухте 9 мая. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Все требования полицейских лихач проигнорировал. Более того, ему в последний момент удалось буквально вырваться из лап стражей порядка. В итоге сотрудникам ГАИ пришлось открыть огонь по машине.

Для того, чтобы определить степень опьянения задержанного, даже было необязательно проводить медосвидетельствование.

Довольного собой и пьяного нарушителя отвезли в участок.