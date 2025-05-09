МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя в погоне со стрельбой в Ухте

Нарушителю не удалось уйти от полиции.
Константин Денисов 2025-05-09 01:39:55
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя в погоне со стрельбой в Ухте 9 мая. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Все требования полицейских лихач проигнорировал. Более того, ему в последний момент удалось буквально вырваться из лап стражей порядка. В итоге сотрудникам ГАИ пришлось открыть огонь по машине.

Для того, чтобы определить степень опьянения задержанного, даже было необязательно проводить медосвидетельствование.

Довольного собой и пьяного нарушителя отвезли в участок.

#в стране и мире #пдд #ГАИ #Ухта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 