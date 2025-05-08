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В Тейковском ракетном соединении отметили 100-летие ветерана ВОВ

На мероприятии присутствовал военный оркестр ракетного соединения.
2025-05-08 05:35:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Николая Мальцева торжественно отметили в городе Тейково Ивановской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, торжество организовали местная администрация и ракетное соединение города.

Мальцев прошел всю войну, а затем более 40 лет отдал Тейковскому Краснознамённому хлопчатобумажному комбинату. Заместитель командира соединения по военно-политической работе лично поздравил Николая Петровича, отметив его боевой путь и вклад в воспитание молодежи.

Мальцев много времени посвящал спортивной и тренерской деятельности. Многие его выпускники до сих пор поддерживают связь со своим наставником.

Юбилейное торжество открыл военный оркестр Тейковского ракетного соединения. В завершении торжества участники и гости вместе исполнили «День Победы».

Также в рамках мероприятия состоялся футбольный матч между ветеранами и молодежью, победу в котором одержали первые.

Юбиляр получил награды и ценные подарки. Также организаторы отметили и его дочь, которая долгие годы заботится о своем отце.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Ивановская область #Великая Отечественная война (ВОВ) #Ветеран #СВО #Тейковское ракетное соединение
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