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Два землетрясения произошли недалеко от Петропавловска-Камчатского

Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Константин Денисов 2025-05-08 04:11:09
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

Два землетрясения произошли в 75 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Первое землетрясение зафиксировали в 00:16 (мск) в 75 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,4, глубина - 47 км. Второе, магнитудой 4,6, зафиксировали чуть позже в 73 км от города на глубине 56 км», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

В конце апреля Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано у побережья Курильских островов.

#Камчатка #землетрясение #Петропавловск-Камчатский
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