В США рассекретили еще 60 тысяч страниц дела об убийстве брата Кеннеди

Власти США рассекретили и опубликовали почти 60 тысяч новых материалов об убийстве младшего брата президента США Джона Кеннеди – Роберта. Ознакомиться сними можно на сайте Национального архива США.

«После того как три недели назад были опубликованы 10 тыс. документов, мы проверили хранилища ФБР и ЦРУ в поисках всех документов, которые ранее не были переданы в Национальный архив. Более 60 тыс. документов были обнаружены, рассекречены и оцифрованы для публичного просмотра», – написала в соцсети Х директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Опубликованные материалы никогда ранее не цифровались и не публиковались. В США назвали это важным шагом к прозрачности и поиску правды.

Документы содержат в том числе внутренние переписки ФБР о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось, что своим указом о рассекречивании и публикации материалов по делу Кеннеди президент США Дональд Трамп хочет нанести удар по репутации ЦРУ.