В предстоящие три десятка лет киевские власти не намерены возвращать долги своим западным союзникам. С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он пояснил, что до начала военного конфликта государство имело внешний долг, который по отношению к ВВП составлял 55%. В настоящее время этот показатель приближается к 100%-ному значению. Этими данными он поделился в эфире местного телеканала «Рада».

«Но нужно отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», - приводит слова Марченко РИА Новости.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт Андрей Манойло, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, допустил, что современная Украина расплачивается будущим своих поколений, еще не появившимися на свет.

А лидер киевского режима Владимир Зеленский практически за бесценок отдает богатство Украины, ее недра и природные ресурсы западным компаниям.