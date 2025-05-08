Рейсы Turkish Airlines в Россию возобновили в полном объеме

Министерство транспорта РФ и Росавиация договорились с турецкой компанией Turkish Airlines о полном восстановлении авиасообщения между странами с 9 мая. Об этом проинформировали в Росавиации.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией», - приводит сообщение ведомства aif.ru.

Уточняется, что рейсы, которые отменили в четверг, выполнят другие перевозчики - Azur Air и SouthWind. Также Turkish Airlines работает над тем, чтобы добавить в расписание на 9 мая дополнительные рейсы. Компания SouthWind уже получила разрешение от Росавиации на выполнение дополнительных рейсов во время майских праздников.

Об отмене части рейсов компании Turkish Airlines стало известно 8 мая. В Россию не прилетели самолеты из курортных городов: Даламана, Бодрума, Антальи.