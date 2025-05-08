Участник СВО рассказал, как его дедушка на танке Т-34 форсировал Вислу

В рамках нашего проекта «Заветам верны» о подвигах родственников, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками, рассказывают их потомки, которые тоже встали на защиту Родину. Сегодня историей своего дедушки поделился участник специальной операции сержант Александр Шелковой.

Петр Павлович Рябоконь в годы Великой Отечественной войны удостоился Ордена Красного Знамени. Он, будучи командиром танка Т-34, обеспечил форсирование реки Висла полком пехоты.

«30 апреля 1945 года в районе Потсдама танк Т-34 под его командованием прорвал оборону противника, вышел к реке Висла и успешно форсировал ее. На левом берегу они вели бой по расширению плацдарма, обеспечивая форсирование реки полком пехоты. В итоге танк под командованием моего деда уничтожил пять зениток, три бронемашины, восемь автомашин и более 60 немцев», - рассказывает военнослужащий.

Сейчас Александр Шелковой продолжает дело предка. В марте 2022 года он добровольно отправился на СВО и стал старшим разведчиком-снайпером.

«Когда мы были в Изюме, должны были снять разведданные и передать их командованию. Но попали в засаду. Там я получил свое первое тяжелое ранение. Но в итоге мы выполнили свою боевую задачу. На нас лежит большая ответственность - это правильная передача координат, передача мест расположения противника», - вспоминает сержант.

До Победы в Великой Отечественной войне остался один день. Мы ведем обратный отсчет до 80-летнего юбилея. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики и их родственники рассказывают о подвигах и воспоминаниях. А 9 мая в 22.00 телеканал «Звезда» покажет фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» - о триумфе московского «Динамо» в серии матчей с британскими командами осенью 1945 года. Спортивные победы - одна из тех вещей, которая помогала нашей стране вернуться к мирной жизни после тяжелых военных лет.