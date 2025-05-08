В Омске 9 мая начнет вещание радиостанция «Звезда»

В Омске в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет вещание радиостанция «Звезда». Она будет работать на частоте 98,1 МГц.

Сегодня был дан старт технического эфира. В честь этого состоялось торжественное нажатие символической кнопки.

Напомним, радиостанция «Звезда» впервые вышла в эфир в августе 2006 года в Москве. Сегодня ее можно слушать более чем в 55 городах России. Это единственная федеральная радиостанция, где круглые сутки звучат программы, которые посвящены истории, культуре, науке и технике.

В эфире в Омске регулярно будут выходить новости региона, передачи про экономику, образовательные лекции и произведения классической литературы.