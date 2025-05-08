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Автор термина «мягкая сила» Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет

Его труды оказали огромное влияние на современных политиков.
Константин Денисов 2025-05-08 01:14:28
© Фото: Xie E Xinhua Globallookpress

Американский политолог Джозеф Най скончался на 89-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.

«Джозеф Най, профессор Гарварда, скончался в возрасте 88 лет», – говорится в сообщении.

Также в образовательном учреждении напомнили. что именно Най является автором термина «мягкая сила».

Его труды в области изучения международных отношений и власти оказали большое влияние на многих современных политиков.

Еще совсем недавно Най критиковал действующего президента США Дональда Трампа. По его мнению, глава Белого дома слишком злоупотреблял военным и экономическим принуждением.

По мнению политолога, намного больших успехов в политике можно добиться с помощью привлекательности, а не давления.

#в стране и мире #сша #политика #Трамп #политолог
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