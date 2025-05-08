Автор термина «мягкая сила» Джозеф Най скончался в возрасте 88 лет

Американский политолог Джозеф Най скончался на 89-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете.

«Джозеф Най, профессор Гарварда, скончался в возрасте 88 лет», – говорится в сообщении.

Также в образовательном учреждении напомнили. что именно Най является автором термина «мягкая сила».

Его труды в области изучения международных отношений и власти оказали большое влияние на многих современных политиков.

Еще совсем недавно Най критиковал действующего президента США Дональда Трампа. По его мнению, глава Белого дома слишком злоупотреблял военным и экономическим принуждением.

По мнению политолога, намного больших успехов в политике можно добиться с помощью привлекательности, а не давления.