В Кызыле презентовали книгу о тувинских ветеранах ВОВ

В Туве презентовали книгу «Вернулись с Победой! Тува», которая продолжает двухтомную «Книгу Памяти» об уроженцах республики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Первая часть вышла еще в 1995 году к полувековому юбилею Победы. Тогда это были только имена погибших. Пять лет назад издание дополнили. И вот новый, третий том - это дань памяти тем, кому удалось вернуться живыми с фронта.

«Идея состояла в том, что мы должны увековечить тех ветеранов, которые воевали и вернулись живыми, потому что на протяжении многих своих лет они встречались с молодежью, проводили военно-патриотическую работу», - рассказывает директор Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ) Вячеслав Март-оол.

В книге собраны 2045 имен. Информацию о каждом надо было не просто найти, но и проверить. И этой работе ведущий научный сотрудник ТИГПИ Николай Моллеров посвятил почти 40 лет. Начал еще задолго до эпохи электронных баз данных. Он ездил по архивам и лично беседовал с ветеранами. Сегодня такие встречи стали большой редкостью.

«Не остается практически фронтовиков вокруг нас. И невольно в голову приходит эта мысль, что сейчас на страже правды о Великой Отечественной войне стоят наши архивные документы», - отмечает Николай Моллеров.

Первый тираж «Вернулись с Победой! Тува» составляет 500 экземпляров. Книги в первую очередь пополнят фонды школьных библиотек.