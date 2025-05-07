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В Кызыле презентовали книгу о тувинских ветеранах ВОВ

В ней собраны имена тех, кому удалось вернуться живыми с фронта.
Надежда Котормус 2025-05-07 21:58:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Туве презентовали книгу «Вернулись с Победой! Тува», которая продолжает двухтомную «Книгу Памяти» об уроженцах республики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Первая часть вышла еще в 1995 году к полувековому юбилею Победы. Тогда это были только имена погибших. Пять лет назад издание дополнили. И вот новый, третий том - это дань памяти тем, кому удалось вернуться живыми с фронта.

«Идея состояла в том, что мы должны увековечить тех ветеранов, которые воевали и вернулись живыми, потому что на протяжении многих своих лет они встречались с молодежью, проводили военно-патриотическую работу», - рассказывает директор Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ) Вячеслав Март-оол.

В книге собраны 2045 имен. Информацию о каждом надо было не просто найти, но и проверить. И этой работе ведущий научный сотрудник ТИГПИ Николай Моллеров посвятил почти 40 лет. Начал еще задолго до эпохи электронных баз данных. Он ездил по архивам и лично беседовал с ветеранами. Сегодня такие встречи стали большой редкостью.

«Не остается практически фронтовиков вокруг нас. И невольно в голову приходит эта мысль, что сейчас на страже правды о Великой Отечественной войне стоят наши архивные документы», - отмечает Николай Моллеров.

Первый тираж «Вернулись с Победой! Тува» составляет 500 экземпляров. Книги  в первую очередь пополнят фонды школьных библиотек.

#в стране и мире #ВОВ #Великая Отечественная война #ветераны #Тува #книга #Вернулись с Победой! Тува
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
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