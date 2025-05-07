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В Астане дрон запретил жительнице многоэтажки смотреть на парад из окна

Беспилотник подлетел к квартире на 20-м этаже.
Сергей Лебедев 2025-05-07 16:31:58
© Фото: aliya_knsh_, Instagram* © Видео: aliya_knsh_, Instagram*

В Астане во время военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, развернулся неожиданный эпизод. Там со стороны улицы к квартире на 20-м этаже подлетел небольшой дрон. Он потребовал от жильцов, наблюдавших за торжественным мероприятием, закрыть окно и отойти от него. Об этом пишет Life.

«Просим вас закрыть окно, а также отойти в целях вашей безопасности», - произнес голос из беспилотника.

Видео в социальных сетях опубликовала жительница квартиры, к которой подлетел БПЛА. Она рассказала, что подчинилась требованию.

Напомним, парад в Астане прошел впервые за восемь лет. Во время него были введены повышенные меры безопасности.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#беспилотник #бпла #дрон #Казахстан #Астана
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