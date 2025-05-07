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Водолазы обследовали подлодку М-49, затонувшую в 1941 году

Вблизи постамента во Владивостоке увековечены в граните имена погибшего экипажа «Малютки».
Николай Кугук 2025-05-07 17:10:46
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

На дне Японского моря, у берегов Приморья, покоится подводная лодка М-49 - советская субмарина серии «Малютка», затонувшая в 1941 году вместе с 22 членами экипажа. В память о погибших моряках экипаж экспедиционного судна почтил их минутой молчания, приспущенным флагом и протяжным гудком. Подробности в своем сюжете рассказал наш корреспондент Николай Кугук.

Спустя более 20 лет поисков М-49 была обнаружена инженерами-гидрографами в заливе Петра Великого. Сегодня исследованием субмарины занимаются специалисты Русского географического общества и фонда «Люди моря». С помощью телеуправляемого аппарата (ТНПА), оснащенного манипуляторами и прожекторами, исследователи установили памятную табличку на корпус подлодки и провели фотофиксацию объекта.

«Мы надеемся, что 3D-модель, собранная из более чем 20 тысяч снимков, позволит точно определить причину гибели М-49. По кадрам камер не всегда можно понять детали, а модель даст полную картину», - отметил инженер-гидрограф Денис Фиров.

Одна из версий трагедии - подрыв на мине, другая - возможное столкновение с судном в условиях военного времени. Образцы песка и воды с места гибели подлодки запечатаны в специальные капсулы. Они займут свое место в экспозициях музеев Санкт-Петербурга и Владивостока.

«Это уникальные экспонаты. И они будут представлены посетителям нашего Музея Тихоокеанского флота. В обновленной экспозиции, посвященной 80-летию Великой Победы», - подчеркнул заведующий Музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлев.

Судьба еще нескольких подлодок Тихоокеанского флота остается неизвестной. Исследования продолжаются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВОВ #Водолазы #Японское море #М-49
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