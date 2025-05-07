Трамп назвал «очень глупым решением» исключение России из G8

Президент США Дональд Трамп считает «очень глупым» принятое в свое время решение Запада не включать Россию в так называемую «Большую восьмерку» (G8).

При этом возможность для исправления ситуации уже упущена. Своим мнением он поделился с журналистами и с президентом FIFA Джанни Инфантино в Белом доме.

«Нет. Я думаю, сейчас неподходящее время. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним отличным решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», - заявил американский лидер.

Согласно Трампу, бывшему президенту Бараку Обаме не нравилась идея нахождения России в «Большой восьмерке», соответственно, произошло голосование об ее исключении. Действующий глава Белого дома уверен, что, будь Россия в G8, то не было бы украинского конфликта.

«Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была бы в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идет сейчас. Это было очень плохое решение», - подытожил он.

В июне 2020-го года Дональд Трамп заявлял, что Россию исключили из G8, поскольку на тот момент президент Барак Обама принял это решение, так как проиграл Москве.