МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал «очень глупым решением» исключение России из G8

Трамп выразил уверенность, что, если бы Россия была в G8, то украинский конфликт не случился бы.
Марина Крижановская 2025-05-07 00:38:48
© Фото: Adrian Wyld Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп считает «очень глупым» принятое в свое время решение Запада не включать Россию в так называемую «Большую восьмерку» (G8).

При этом возможность для исправления ситуации уже упущена. Своим мнением он поделился с журналистами и с президентом FIFA Джанни Инфантино в Белом доме.

«Нет. Я думаю, сейчас неподходящее время. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним отличным решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», - заявил американский лидер.

Согласно Трампу, бывшему президенту Бараку Обаме не нравилась идея нахождения России в «Большой восьмерке», соответственно, произошло голосование об ее исключении. Действующий глава Белого дома уверен, что, будь Россия в G8, то не было бы украинского конфликта.

«Я говорил, если бы они этого не сделали, что, по моему мнению, было очень глупым решением. Если бы была G8 и Россия была бы в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идет сейчас. Это было очень плохое решение», - подытожил он.

В июне 2020-го года Дональд Трамп заявлял, что Россию исключили из G8, поскольку на тот момент президент Барак Обама принял это решение, так как проиграл Москве.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #G8 #Большая восьмерка #украинский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 