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Военный оркестр полигона Капустин Яр устроил парад у дома ветерана ВОВ

Герой-фронтовик был заметно тронут оказанным вниманием.
Константин Денисов 2025-05-06 05:45:52
© Фото: Скриншот видео Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Военный оркестр полигона Капустин Яр устроил парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Колотушкина в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Музыканты провели парад прямо перед подъездом ветерана и исполнили знаменитую, главную песню праздника «День Победы». Фронтовик подпевал солисту оркестра.

После этого Колотушкин поделился своими воспоминаниями о войне. Он принимал участие в параде Победы 1945 года в качестве члена экипажа одной из боевых машин.

В 1949 году Колотушкин отправился в Капустин Яр, где испытывал новые виды ракетного вооружения. Кроме того, он был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре.

По окончании службы, выйдя на пенсию в звании полковника, Колотушкин осел в Волгограде. Ветеран выразил надежду на то, что в следующем году ему удастся посетить место своей службы.

В настоящее время Колотушкин посещает уроки мужества в школах и делится своим опытом с подрастающим поколением.

#Минобороны #9 мая #Капустин Яр #Ветеран
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