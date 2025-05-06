Военный оркестр полигона Капустин Яр устроил парад у дома ветерана ВОВ

Военный оркестр полигона Капустин Яр устроил парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Колотушкина в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Музыканты провели парад прямо перед подъездом ветерана и исполнили знаменитую, главную песню праздника «День Победы». Фронтовик подпевал солисту оркестра.

После этого Колотушкин поделился своими воспоминаниями о войне. Он принимал участие в параде Победы 1945 года в качестве члена экипажа одной из боевых машин.

В 1949 году Колотушкин отправился в Капустин Яр, где испытывал новые виды ракетного вооружения. Кроме того, он был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре.

По окончании службы, выйдя на пенсию в звании полковника, Колотушкин осел в Волгограде. Ветеран выразил надежду на то, что в следующем году ему удастся посетить место своей службы.

В настоящее время Колотушкин посещает уроки мужества в школах и делится своим опытом с подрастающим поколением.