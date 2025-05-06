В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде 9 мая

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей 9 мая. Синоптик побеседовал с «Российской газетой».

Праздник не порадует жителей столицы майским теплом. День будет пасмурным и холодным, а местами могут зарядить небольшие дожди.

«Ночная температура - 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение – от 8 до 13 градусов», – сказал Вильфанд.

Что касается утренних часов, когда на Красной площади состоится парад Победы, то столбики термометров покажут значения от +5 до +9 градусов.

Санкт-Петербург ждут еще более суровые условия – днем не выше +11, а ночью и утром +2...+3 с осадками в виде мокрого снега.