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В Гидрометцентре предупредили о холодной погоде 9 мая

Май продолжает преподносить москвичам сюрпризы.
Константин Денисов 2025-05-06 04:21:20
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей 9 мая. Синоптик побеседовал с «Российской газетой».

Праздник не порадует жителей столицы майским теплом. День будет пасмурным и холодным, а местами могут зарядить небольшие дожди.

«Ночная температура - 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение – от 8 до 13 градусов», – сказал Вильфанд.

Что касается утренних часов, когда на Красной площади состоится парад Победы, то столбики термометров покажут значения от +5 до +9 градусов.

Санкт-Петербург ждут еще более суровые условия – днем не выше +11, а ночью и утром +2...+3 с осадками в виде мокрого снега.

#9 мая #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд
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