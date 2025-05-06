МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В массовом ДТП под Геленджиком погибли три человека

На одной из трасс около курортного города столкнулись автомобили Hyundai, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2104, Peugeot.
Дарина Криц 2025-05-06 02:49:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Краснодарском крае в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, один ранен.

В массовой аварии столкнулись четыре автомобиля, это произошло на одной из трасс близ Геленджика. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

«Авария случилась на участке дороги между селом Михайловский перевал и хутором Бетта», - сообщили журналисты.

Предварительно удалось установить, что автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу, там он столкнулся с ВАЗ-2114, от удара который перевернулся и вылетел за ограждение. После чего корейский автомобиль столкнулся с Peugeot, у которого сзади был прицеп. При этом в Peugeot еще врезался ВАЗ-2104.

В итоге на месте ДТП скончались водитель и пассажир Hyundai, и 57-летний водитель одного из автомобилей ВАЗ.

Один пассажир получил травмы и госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

#в стране и мире #Краснодарский край #ДТП #Геленджик #массовая авария #погибли люди
