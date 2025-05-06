В массовом ДТП под Геленджиком погибли три человека

В Краснодарском крае в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, один ранен.

В массовой аварии столкнулись четыре автомобиля, это произошло на одной из трасс близ Геленджика. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

«Авария случилась на участке дороги между селом Михайловский перевал и хутором Бетта», - сообщили журналисты.

Предварительно удалось установить, что автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу, там он столкнулся с ВАЗ-2114, от удара который перевернулся и вылетел за ограждение. После чего корейский автомобиль столкнулся с Peugeot, у которого сзади был прицеп. При этом в Peugeot еще врезался ВАЗ-2104.

В итоге на месте ДТП скончались водитель и пассажир Hyundai, и 57-летний водитель одного из автомобилей ВАЗ.

Один пассажир получил травмы и госпитализирован. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.