МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Сочи возобновил работу после введенных ограничений

Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы.
Константин Денисов 2025-05-06 23:22:54
© Фото: Lantyukhov Sergey news.ru Globallookpress

Сочинский аэропорт возобновил свою работу после введенных ранее ограничений на прием и отправление рейсов. Об этом сообщил в своем телеграм -канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Сочи в 22:52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал Кореняко.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Точные причины запрета на отправление и прием самолетов не сообщались, однако такая мера могла быть связана с воздушной угрозой со стороны беспилотников ВСУ.

#Сочи #ВСУ #аэропорты #росавиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 