Аэропорт Сочи возобновил работу после введенных ограничений

Сочинский аэропорт возобновил свою работу после введенных ранее ограничений на прием и отправление рейсов. Об этом сообщил в своем телеграм -канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Сочи в 22:52 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал Кореняко.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Точные причины запрета на отправление и прием самолетов не сообщались, однако такая мера могла быть связана с воздушной угрозой со стороны беспилотников ВСУ.