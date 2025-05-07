В Москве в преддверии 80-летия Победы поздравили ветеранов радиовещания

В Москве в преддверии 80-летия Великой Победы с наступающим праздником поздравили ветеранов, которые обеспечивали проводное вещание. Им вручили памятные радиоприемники как символ связи поколений. В торжественной церемонии в том числе поучаствовал глава муниципального округа Богородское Константин Воловик.

В годы Великой Отечественной войны проводное вещание стало повсеместным. Репродукторы оставались единственным доступным средством связи. Именно благодаря им население узнавало последние сводки с фронта, оповещения о вражеских налетах и долгожданную весть о Победе. Связисты оставались на своих постах, даже если рядом взрывались снаряды. Они делали все для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу средств оповещения.

Сеть проводного вещания действовала круглосуточно. Жители Советского Союза не выключали регулятор громкости. В ночное время трансляции прекращались, но узлы связи продолжали работать. На них круглосуточно дежурили связисты и аварийные бригады.

«Никакая аппаратура не работает сама. Телеграфный аппарат, телефон обязательно ломаются. Линия связи обязательно рвется. Поддерживать это работоспособным - великий подвиг», - говорит ветеран труда, ветеран отечественного радиовещания Сергей Мишенков.

Сеть проводного вещания в России работает до сих пор, чтобы так же оперативно передавать важную информацию в чрезвычайных ситуациях.

«И в наши дни сеть проводного вещания работает круглосуточно. Сеть проводного вещания включена в реестр систем оповещения населения страны в чрезвычайных ситуациях. Если ночью, когда все спят, если обесточен населенный пункт, пройдут сигналы оповещения, люди своевременно и в достойном качестве получат оповещение», - отметила заместитель генерального директора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Инна Дятлова.

Отметим, ФГУП РСВО уже более 90 лет обес­пе­чива­ет трансляцию проводного ра­ди­ове­щания, выполняет работы по созданию и обс­лу­жива­нию систем оповещения населения о чрез­вы­чай­ных ситуациях.