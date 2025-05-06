МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт в столице Йемена полностью разрушен ударом Израиля

В Сеть попали видео с последствиями израильских ударов.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 16:25:52
© Фото: @Alsakaniali, Х © Видео: @hakaanyzb Х, @NiohBerg Х, @NewsIndepe Х

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Сана - столице Йемена. Международный аэропорт полностью разрушен в результате атаки, передает телеканал Al Yemen.

На опубликованных в Сети кадрах видны яркое пламя и высокий густой столб дыма, поднимающийся в небо. Сообщается, что перед нанесением удара Израиль призвал всех покинуть аэропорт Саны и прилегающие к нему районы.

Телеканал отмечает, что все гражданские самолеты, которые были в аэропорту на момент атаки, уничтожены израильской авиацией.

#Аэропорт #Израиль #Йемен #ЦАХАЛ #сана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 