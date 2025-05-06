Аэропорт в столице Йемена полностью разрушен ударом Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Сана - столице Йемена. Международный аэропорт полностью разрушен в результате атаки, передает телеканал Al Yemen.

На опубликованных в Сети кадрах видны яркое пламя и высокий густой столб дыма, поднимающийся в небо. Сообщается, что перед нанесением удара Израиль призвал всех покинуть аэропорт Саны и прилегающие к нему районы.

Телеканал отмечает, что все гражданские самолеты, которые были в аэропорту на момент атаки, уничтожены израильской авиацией.