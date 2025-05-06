По Красной площади на 9 Мая пройдут парадные расчеты из тринадцати стран

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на День Победы в праздничном параде по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран.

Он отметил, что в число этих стран войдут Китай, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Азербайджан, Мьянма, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Мьянма и Лаос.

Ушаков добавил, что в Кремле ожидают присутствия 29 лидеров. На праздничные мероприятия приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководители оборонных ведомств государств.

Помимо этого, Юрий Ушаков отметил, что на Параде Победы будут присутствовать ветераны из Соединенных Штатов и Израиля.

Ранее сообщалось, что президент Кубы уже прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы. Его борт приземлился в Санкт-Петербурге.