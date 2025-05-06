МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Американский пафос»: в РАН оценили заявление Трампа о роли США во Второй мировой

По словам собеседника «Звезды», Трамп стремится вернуть былое величие США.
Глеб Владовский 2025-05-06 13:23:49
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп, говоря об исключительной роли США во Второй мировой войне, пытается показать, что Штаты - «мессианская нация». Об этом заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Напомним, 6 мая Трамп в очередной раз заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута исключительно благодаря США.

«Когда Трамп говорит об этом, скорее всего, подразумевается что-то вроде американского пафоса. Условно говоря, Соединенные Штаты - самое могущественное великое государство в мире, "мессианская нация". Они победили Германию», - выразил мнение эксперт.

Блохин также напомнил, что американский лидер говорил то же самое и про ИГИЛ*. Таким образом, Трамп может пытаться вернуть США былое могущество, уточнил собеседник.

Эксперт также отметил, что продвижение этой повестки в американской элите может иметь иную цель. Одной из таких задач является пересмотр итогов Второй мировой войны. После Второй мировой была создана ООН - текущая архитектура международных отношений.

«Если они говорят, что Советский Союз не воевал так же, как, например, США. Или говорят, что Советский Союз такой же, как и Германия, тогда это попытка на самом деле исключить Россию из ООН», - уточнил Блохин.

Повестка в США одна, но группы элит используют ее по-разному, заключил эксперт.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#ООН #Великая Отечественная война #Вторая мировая #сша #Дональд Трамп #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 