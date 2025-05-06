«Американский пафос»: в РАН оценили заявление Трампа о роли США во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп, говоря об исключительной роли США во Второй мировой войне, пытается показать, что Штаты - «мессианская нация». Об этом заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Напомним, 6 мая Трамп в очередной раз заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута исключительно благодаря США.

«Когда Трамп говорит об этом, скорее всего, подразумевается что-то вроде американского пафоса. Условно говоря, Соединенные Штаты - самое могущественное великое государство в мире, "мессианская нация". Они победили Германию», - выразил мнение эксперт.

Блохин также напомнил, что американский лидер говорил то же самое и про ИГИЛ*. Таким образом, Трамп может пытаться вернуть США былое могущество, уточнил собеседник.

Эксперт также отметил, что продвижение этой повестки в американской элите может иметь иную цель. Одной из таких задач является пересмотр итогов Второй мировой войны. После Второй мировой была создана ООН - текущая архитектура международных отношений.

«Если они говорят, что Советский Союз не воевал так же, как, например, США. Или говорят, что Советский Союз такой же, как и Германия, тогда это попытка на самом деле исключить Россию из ООН», - уточнил Блохин.

Повестка в США одна, но группы элит используют ее по-разному, заключил эксперт.



* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.