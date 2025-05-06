При атаке ВСУ на электроподстанцию в Рыльске ранены два подростка

Украинские боевики нанесли удар по электроподстанции в Курской области. Согласно заявлению врио губернатора Александра Хинштейна, атака произошла на объект инфраструктуры в городе Рыльске.

Во время нее пострадали двое несовершеннолетних. Одному из подростков осколок попал в левую голень, второму - в правую.

«У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава Богу, угрозы их жизням нет», - написал исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Хинштейн пообещал, что пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Удар по городу произошел поздно вечером 5 мая. Врио главы региона добавил, что также повреждения получили два трансформатора. Свет отключен, но аварийные бригады смогут приехать на место ЧП, как только позволит оперативная обстановка.