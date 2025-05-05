Полянский: РФ и США верно двигаются в нормализации работы дипмиссий

Россия и США двигаются в правильном направлении нормализации работы дипмиссий обеих стран. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что Москва и Вашингтон провели несколько раундов переговоров по этой теме. Однако в настоящее время прогресса не наблюдается.

«Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее Россия и США условились облегчить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. Кроме того, стороны обсуждали возможность восстановления прямого авиасообщения.