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Полянский: РФ и США верно двигаются в нормализации работы дипмиссий

Первый зампостпреда РФ в ООН отметил, что прогресса в настоящее время не наблюдается.
Глеб Владовский 2025-05-05 06:50:14
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Globallookpress

Россия и США двигаются в правильном направлении нормализации работы дипмиссий обеих стран. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что Москва и Вашингтон провели несколько раундов переговоров по этой теме. Однако в настоящее время прогресса не наблюдается.

«Я не могу сказать, что на данном этапе есть осязаемый прогресс, но усилия существенные, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее Россия и США условились облегчить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. Кроме того, стороны обсуждали возможность восстановления прямого авиасообщения.

#Россия #сша #Прогресс #Дмитрий Полянский #дипмиссии
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