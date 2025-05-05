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Маскировка не спасла арторудия ВСУ от FPV-дрона в Запорожской области

С расстояния более 25 километров российские военные смогли ликвидировать самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Запорожской области.
2025-05-05 05:15:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Ореховском направлении Запорожской области бойцы 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» разыскивают и уничтожают военную технику украинских боевиков.

Благодаря усилиям операторов FPV-дронов удается выявлять замаскированные артиллерийские орудия противника. Эти военнослужащие постоянно совершенствуют навыки и тактику, поскольку в зоне проведения специальной военной операции все более возрастает роль беспилотников. Их применяют для выполнения сложных боевых задач.

Оператор FPV-дронов с позывным Майкоп рассказал, как бойцы смогли поразить украинскую самоходку. Она находилась на расстоянии свыше 25 километров.

«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку на дальности более 25 километров, буксируемое орудие на 30 с лишним километров, а также другую технику, включая танки», - сообщил он.

Наносить высокоточные удары по врагу помогают разведывательные подразделения. Они быстро находят его замаскированные объекты и передают координаты на пункт управления.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #запорожская область #FPV-дроны #самоходная артиллерийская установка
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