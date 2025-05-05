Маскировка не спасла арторудия ВСУ от FPV-дрона в Запорожской области

На Ореховском направлении Запорожской области бойцы 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» разыскивают и уничтожают военную технику украинских боевиков.
Благодаря усилиям операторов FPV-дронов удается выявлять замаскированные артиллерийские орудия противника. Эти военнослужащие постоянно совершенствуют навыки и тактику, поскольку в зоне проведения специальной военной операции все более возрастает роль беспилотников. Их применяют для выполнения сложных боевых задач.
Оператор FPV-дронов с позывным Майкоп рассказал, как бойцы смогли поразить украинскую самоходку. Она находилась на расстоянии свыше 25 километров.
«Удалось поразить самоходную артиллерийскую установку на дальности более 25 километров, буксируемое орудие на 30 с лишним километров, а также другую технику, включая танки», - сообщил он.
Наносить высокоточные удары по врагу помогают разведывательные подразделения. Они быстро находят его замаскированные объекты и передают координаты на пункт управления.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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