Девять пассажиров погибли при опрокидывании судов на реке в Китае

В юго-западной части Китая погибли не менее девяти человек из-за опрокидывания речных судов. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Инцидент произошел в городе Цяньси провинции Гуйчжоу. Об этом пишет китайское агентство Xinhua.

«На реке перевернулись четыре лодки из-за внезапного сильного ветра. В результате чего 84 человека оказались в воде», - уточнили журналисты.

Местный штаб спасателей сообщил, что 70 граждан получают лечение, их жизни ничто не угрожает. Оставшиеся четыре человека не пострадали вообще.

Власти продолжают поиски пропавшего человека. В этом участвуют порядка 500 спасателей, а также полицейских, пожарных и медработников.