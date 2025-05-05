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Девять пассажиров погибли при опрокидывании судов на реке в Китае

На поиски одного пропавшего человека власти провинции Гуйчжоу направили около 500 спасателей.
Дарина Криц 2025-05-05 05:52:22
© Фото: Fan HuiXinHua Global Look Press

В юго-западной части Китая погибли не менее девяти человек из-за опрокидывания речных судов. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Инцидент произошел в городе Цяньси провинции Гуйчжоу. Об этом пишет китайское агентство Xinhua.

«На реке перевернулись четыре лодки из-за внезапного сильного ветра. В результате чего 84 человека оказались в воде», - уточнили журналисты.

Местный штаб спасателей сообщил, что 70 граждан получают лечение, их жизни ничто не угрожает. Оставшиеся четыре человека не пострадали вообще.

Власти продолжают поиски пропавшего человека. В этом участвуют порядка 500 спасателей, а также полицейских, пожарных и медработников.

#Китай #в стране и мире #опрокидывание #погибли люди #речные суда
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