Посол Пакистана: Исламабад в контакте с Москвой по вопросу решения конфликта

Пакистанские власти активно взаимодействуют с Россией. В том числе контактируют по вопросу пакистано-индийского урегулирования, о чем заявил посол исламской республики в РФ Мухаммад Халид Джамали.

Он обратил внимание на частоту обоюдных визитов высокого уровня - как из России в Пакистан, так и из Пакистана в Россию. По его словам, за последний месяц произошло по крайней мере четыре визита высокого уровня. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«И мы рассматриваем Россию как важного игрока в международной политике. У нас очень хорошие отношения на данный момент с Россией, и мы продолжаем консультироваться по многим вопросам. <...> Мы уже на связи с Министерством иностранных дел России», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, в Индии в городе Пахалгам 22 апреля произошел обстрел. Двое вооруженных людей начали хаотично стрелять по туристам. Погибли 27 человек, более 20 пострадали.

После этого Нью-Дели объявил о решении сократить вдвое численность посольства в Исламабаде и приостановить действие соглашения между странами о распределении водных ресурсов. Приостановлена выдача виз гражданам Пакистана. Персонами нон грата объявлены военные советники диппредставительства ИРП.