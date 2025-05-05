На северо-востоке Москвы люди спасены из пожара с помощью автолестницы

На северо-востоке Москвы спасателям МЧС РФ удалось спасти двух человек во время пожара.

Инцидент произошел в четырехэтажном здании по улице Академика Королева. На его первом этаже загорелись мебель и личные вещи.

«На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания», - проинформировала пресс-служба МЧС.

Для спасения людей пришлось применить автолестницу. С помощью нее сотрудники МЧС подобрались к окну и помогли людям выбраться. Их передали медицинским работникам.

В ликвидации пожара и спасении людей участвовали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.