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На северо-востоке Москвы люди спасены из пожара с помощью автолестницы

Пожар возник в четырехэтажном здании, с помощью автолестницы пожарные спасли двух человек и передали медикам для осмотра.
Дарина Криц 2025-05-05 23:44:44
© Фото: МЧС РФ

На северо-востоке Москвы спасателям МЧС РФ удалось спасти двух человек во время пожара.

Инцидент произошел в четырехэтажном здании по улице Академика Королева. На его первом этаже загорелись мебель и личные вещи.

«На улице Академика Королева произошло возгорание личных вещей, мебели и внутренней отделки стен под лестничным маршем на первом этаже четырехэтажного здания», - проинформировала пресс-служба МЧС.

Для спасения людей пришлось применить автолестницу. С помощью нее сотрудники МЧС подобрались к окну и помогли людям выбраться. Их передали медицинским работникам.

В ликвидации пожара и спасении людей участвовали 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

#Москва #в стране и мире #пожар #МЧС РФ #спасатели #Автолестница
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