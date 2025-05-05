Экспозиция «Путь к Победе» открылась в Музее Победы на Поклонной горе

В Музее Победы на Поклонной горе открылась масштабная экспозиция «Путь к Победе». На ней собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

Например, посетители могут увидеть протез, изобретенный летчиком Иваном Леоновым. Он - единственный в мире, кто во время ВОВ летал на боевом самолете без одной руки.

Представлена и бурка Героя Советского Союза Николая Ватутина, в которой он был ранен при нападении на него боевиков УПА* в 1944 году.

«Экспозиция о том, что все 1418 дней совершались подвиги. Летопись этих подвигов здесь и представлена», - рассказывает заместитель генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

На выставке все в прямом смысле «живое». Эффект полного погружения обеспечивают мультимедийные технологии.

Экспозиция поделена на несколько тематических разделов, в которых описан путь советского солдата к Победе. Экспонаты привезли в Москву из музеев со всей страны. Выставку сегодня осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Важно, что это труд около сотни военных музеев. Настоящее братство военных музеев со всей страны», - отметила министр.

Для детального изучения каждого экспоната потребуется явно не один день. Экспозиция«Путь к Победе» стала одной из постоянных в музее.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.