От остановки сердца скончался депутат Госдумы Павел Качкаев

В возрасте 73 лет скончался бывший мэр Уфы и депутат Государственной думы РФ Павел Качкаев. Трагедия произошла сегодня, 5 мая. Об этом сообщает 360.ru.

По словам руководителя Республики Башкортостан Радия Хабирова, причиной смерти политика стала остановка сердца.

«Соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в башкирском селе Черниговка. В разные годы он был главой администрации Ленинского района Уфы, министром жилищно-коммунального хозяйства республики и мэром башкирской столицы.

С 2011 года Павел Качкаев стал депутатом нижней палаты парламента. Он избирался в Госдуму шестого, седьмого и восьмого созывов.