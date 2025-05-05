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В Махачкале ликвидировали двоих преступников, напавших на полицейских

Одному из полицейских удалось выжить после перестрелки, его доставили в больницу.
Сергей Лебедев 2025-05-05 15:30:17
© Фото: abdullakvmilov, Telegram

Один полицейский выжил после перестрелки в Махачкале. Об этом «Звезде» сообщили в УМВД по Республике Дагестан.

Раненого правоохранителя доставили в больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В администрации Советского района города заявили об устранении двоих нападавших.

«На данный момент устранены 2 из 4 предполагаемых преступников», - написал в своем Telegram-канале глава пресс-службы мэрии Абдулла Камилов.

В данный момент ведется розыск остальных нападавших. В городе объявлен план «Перехват».

#Дагестан #Махачкала #полиция #ГИБДД #Розыск #нападение #госавтоинспекция
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