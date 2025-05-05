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Путин: Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики

По словам главы государства, такой результат является основой решения социальных вопросов.
Игнат Далакян 2025-05-05 14:28:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка», - сказал глава государства.

При этом российский лидер отметил, что разница между городами не очень большая. Он также отметил, что показатели позволяют решать и социальные вопросы. Речь идет о школах, поликлиниках, больницах и других социальных объектах.

Владимир Путин во время беседы с Сергеем Собяниным также отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, включая инвестиции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году планируется открыть четыре станции Троицкой линии метрополитена. Кроме того, по словам главы города, будут запущены два новых электродепо. Также на Замоскворецкую линию выведут более 200 вагонов «Москва-2024».

#Москва #в стране и мире #столица #Владимир Путин #Сергей Собянин
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