Путин: Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики

Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным.

«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка», - сказал глава государства.

При этом российский лидер отметил, что разница между городами не очень большая. Он также отметил, что показатели позволяют решать и социальные вопросы. Речь идет о школах, поликлиниках, больницах и других социальных объектах.

Владимир Путин во время беседы с Сергеем Собяниным также отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, включая инвестиции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году планируется открыть четыре станции Троицкой линии метрополитена. Кроме того, по словам главы города, будут запущены два новых электродепо. Также на Замоскворецкую линию выведут более 200 вагонов «Москва-2024».