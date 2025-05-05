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Эксперт оценил шансы изменений в политике Румынии после выборов

По словам специалиста, противостояние на выборах между кандидатами Джордже Симионом и Никушором Даном будет острее на втором этапе президентской гонки.
Игнат Далакян 2025-05-05 11:40:59
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Изменения в политике Румынии после выборов возможны, но они не будут так существенны, как об этом пишут противники Джордже Симиона. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«Прежде всего, необходимо отметить, что Румыния остается членом НАТО и членом ЕС. И это действительно накладывает определенные ограничения на любую внешнюю политику Румынии. Во-вторых, Симион в последние несколько лет предстал представить себя как такой системный политик, в том смысле, что он не в сговоре с властями, а в том смысле, что он знает правила», - объяснил эксперт.

Кочедыков отметил, что на европейской арене Симион блокируется группой консерваторов Мелони. Во внешней политике, если он станет президентом, то будет следовать такой линии группы Мелони в общеевропейском контексте, не особо выбиваясь из рядов, рассказал специалист.

Еще одним фактором того, что политика Румынии кардинально не изменится, он назвал сам размер Румынии.

«Это не самая большая страна. Формальное население - около 19 миллионов, реальное - скорее ближе к 15 млн. Плюс Румыния сильно интегрирована в европейскую экономику. И это тоже является некоторым рычагом ограничения внешнеполитических амбиций, стремлений любого румынского политика», - объяснил Кочедыков.

Он также добавил, что президентские выборы в Румынии являются протестными и направлены они против сложившейся системы.

«Сторонники европейского выбора, даже те, которые оппозиционно настроены к системе, вероятно, сплотятся вокруг Никушора Дана. И противостояние между этими кандидатами будет острее, чем та кампания, которая развивалась перед первым туром», - считает специалист.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Румынии победил лидер ультраправой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион. Второе место занял мэр Бухареста Никушор Дан.

#Выборы #Румыния #наш эксклюзив #Джордже Симион #Никушор Дан
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