Работу аэропорта Внуково временно ограничили в целях безопасности

Работу аэропорта Внуково в Москве временно ограничили. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Как уточняется, ограничения в воздушной гавани ввели с 9:06 в целях безопасности полета гражданских самолетов.

Сейчас аэропорт в качестве временной меры не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все, что необходимо, для того чтобы обеспечить безопасность. Это является приоритетом, подчеркнул представитель Росавиации.