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Работу аэропорта Внуково временно ограничили в целях безопасности

Сейчас воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Анна Горбатова 2025-05-04 09:39:44
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Работу аэропорта Внуково в Москве временно ограничили. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Как уточняется, ограничения в воздушной гавани ввели с 9:06 в целях безопасности полета гражданских самолетов.

Сейчас аэропорт в качестве временной меры не принимает и не отправляет рейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все, что необходимо, для того чтобы обеспечить безопасность. Это является приоритетом, подчеркнул представитель Росавиации.

#Москва #Аэропорт #ограничения #Внуково #росавиация
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