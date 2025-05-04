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NBC: космодром Илона Маска в Техасе получит статус города

За создание нового города проголосовали 173 человека, а против – четыре.
Виктория Бокий 2025-05-04 07:22:36
© Фото: SpaceX, Keystone Press Agency, Globallookpress

Космодром Starbase, где располагается штаб-квартира компании SpaceX американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, получит статус города. Об этом сообщает телеканал NBC, опираясь на итоги голосования, которое проводилось в Техасе.

Отмечается, что в голосовании принимали участие люди, живущие неподалеку от самого космодрома.

Так, результаты показали, что за создание в Техасе нового города -173 человека, а против – четыре. Однако подсчет голосов еще не закончился. Для победы Илону Маску было необходимо собрать 143 голоса.

В течение ближайших двух недель, передает телеканал, власти округа утвердят результаты голосования и издадут указ об основании нового города площадью примерно 3,8 квадратных километров. Новый город будет располагаться рядом с границей с Мексикой.

Представители космодрома в соцсетях пишут, что получение статуса города поможет компании SpaceX продолжать создавать «лучшее сообщество для мужчин и женщин, которые работают над будущим местом человечества в космосе».

#голосование #илон маск #космодром #SpaceX #техас #новый город
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