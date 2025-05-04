Легкий самолет врезался в жилые дома в Калифорнии, один человек погиб

Один человек погиб при крушении легкого самолета в американском штате Калифорния в субботу днем. Собранный из самодельных деталей аэроплан Vans RV-10 врезался в жилые дома в Сими-Вэлли, передает ABC News.

Единственным пассажиром легкомоторного самолета был неопознанный пилот, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации. Он погиб в результате крушения.

Свидетели рассказали, что небольшой самолет хаотично летал или совершал трюки, прежде чем врезаться в большую пальму и несколько других деревьев между домами.

После падения аппарата были повреждены два дома и начался пожар. В момент крушения внутри обоих домов находились люди, но они не пострадали.

На место происшествия было направлено около 40 пожарных. Авиационные службы проводят расследование инцидента.