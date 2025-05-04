WP: Уолтц разозлил Трампа разговорами с Израилем об ударе по Ирану

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц потерял свой пост после конфликтов с американским лидером Дональдом Трампом. Официальным поводом его отставки стала история с утечкой секретных данных, но решающим фактором послужили несанкционированные переговоры Уолтца с Израилем об ударе по Ирану. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, напряженные отношения между Уолтцем и американскими чиновниками из администрации президента были с самого начала президентского срока Дональда Трампа.

Решающий момент наступил после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом. Как сообщают источники, на которых ссылается газета, Майк Уолтц активно обсуждал с Нетаньяху возможные удары по Ирану и фактически разделял его мнение.

Такое поведение и действия экс-советника по нацбезопасности разозлили Трампа, так как он считает, что Соединенные Штаты еще не исчерпали дипломатические пути в решении вопросов.

Кроме того, другие чиновники в Белом доме посчитали, что Уолтц пытался склонить политику США в сторону военного вмешательства.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог и американист Михаил Синельников-Оришак поделился, что скандал с Уолтцем «выбесил» ближний круг Трампа. По мнению специалиста, история с утечкой информации о бомбардировках хуситов может дорого обойтись нынешней администрации Белого дома на ближайших промежуточных выборах.