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Лавров обсудил с главой МИД Пакистана рост напряженности с Индией

Российская сторона готова содействовать политическому урегулированию ситуации при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели.
Ирина Егорова 2025-05-04 20:32:44
© Фото: Saqib MajeedKeystone Press Agency, Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Пакистана Мухаммедом Даром рост напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что звонок состоялся по инициативе пакистанской стороны.

«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели», - говорится в сообщении.

Также собеседники затронули вопросы российско-пакистанского взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Пакистан запросил заседание Совбеза ООН из-за роста напряженности в отношениях с Индией.

Обострение отношений между странами произошло 22 апреля после нападения террористов на севере Индии, в результате которого погибли более двух десятков туристов. В Нью-Дели обвиняют Исламабад в причастности к атаке.

#Россия #Индия #Пакистан #Лавров #МИД РФ
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