Путин рассказал, когда встречается со своими внуками

Российский лидер Владимир Путин общается и встречается с внуками, когда это позволяет сделать рабочий график, который сам президент назвал «нон-стоп». Он добавил, что они могут приехать к нему в Кремль. Он считает себя не строгим дедушкой.

«Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то "окошечко", чтобы с ними увидеться», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».

Ранее он говорил, что любит, когда с днем рождения его поздравляют близкие люди, а внуки, в основном, дарят поделки и рисунки. Кое-какие из них он хранит в особенном месте, а не в рабочем кабинете.

Владимир Путин предпочитает не выставлять свою частную жизнь на публику и крайне редко делится моментами из жизни своих двух дочерей и внуков. При этом в июне 2017 года во время прямой линии президент признался, что у него родился второй внук.