МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин рассказал, когда встречается со своими внуками

По словам российского лидера, внуки всегда стараются предупредить о своем визите, зная о рабочем графике дедушки в режиме «нон-стоп».
Ирина Егорова 2025-05-04 18:46:19
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин общается и встречается с внуками, когда это позволяет сделать рабочий график, который сам президент назвал «нон-стоп». Он добавил, что они могут приехать к нему в Кремль. Он считает себя не строгим дедушкой.

«Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то "окошечко", чтобы с ними увидеться», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».

Ранее он говорил, что любит, когда с днем рождения его поздравляют близкие люди, а внуки, в основном, дарят поделки и рисунки. Кое-какие из них он хранит в особенном месте, а не в рабочем кабинете.

Владимир Путин предпочитает не выставлять свою частную жизнь на публику и крайне редко делится моментами из жизни своих двух дочерей и внуков. При этом в июне 2017 года во время прямой линии президент признался, что у него родился второй внук.

#дети #семья #Владимир Путин #общение #внуки #дедушка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 