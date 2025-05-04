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Врач рассказала о последствиях для человека, пережившего укус гадюки

Со слов специалиста, после укуса пострадавшему следует обвязать поврежденное место легкой повязкой, а также переместиться в безопасное место.
Дарья Ситникова 2025-05-04 18:32:30
© Фото: Matthias Balk dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Если человека укусила гадюка, то нужно знать пару правил, которые помогут оказать первую помощь. На это обратила внимание врач-терапевт Мария Беляева в разговоре со «Звездой».

Специалист отметила, что не следует какими-либо предметами пытаться попасть в место укуса или же разрезать его. Лучше всего использовать легкую повязку, которая не будет давить на поврежденную часть тела.

«Не надо накладывать жгут выше места укуса. Можно просто повязку, не такую давящую, легкую», - прокомментировала она.

Помимо этого, Беляева отметила, что если у человека есть с собой антисептик, то можно использовать это средство, а поверх наложить повязку.

Пострадавшего нужно первым делом доставить в безопасное место и уложить, обездвижить по возможности конечности, чтобы яд меньше распространялся. Кроме этого, нужно побольше пить, отдыхать и в целом ограничить активность.

«Сказать, что смертность какая-то высокая от укуса гадюки, нельзя, но могут быть последствия для организма», - добавила специалист.

С ее слов, после укуса у человека может начаться аллергическая реакция на яд. Помимо этого, возможно появление проблем со стороны сосудистой системы. Однако, в основном, для этого нужно, чтобы у человека была предрасположенность к этому.

#гадюка #наш эксклюзив #укус #первая помощь #беляева
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