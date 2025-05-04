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В Магаданской области две сноубордистки оказались под лавиной

В ведомстве отметили, что на поиски отправились шесть сотрудников с двумя единицами техники.
Дарья Ситникова 2025-05-04 17:26:51
© Фото: МЧС, Telegram © Видео: МЧС, Telegram

Спасатели выехали в район Карамкенского перевала в Магаданской области, где 4 мая лавина сошла на двух сноубордисток. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в экстренных службах, после того, как снег накрыл горнолыжную трассу, две спортсменки оказалось под лавиной. Одна девушка смогла выбраться сама.

«Местонахождение второй пока неизвестно», - добавили в региональном главке МЧС.

Известно, что на поиски пропавшей сноубордистки отправились шесть сотрудников ведомства. Они будут использовать две единицы техники.

#Магаданская область #МЧС #поиски #лавина #пропавшие #сноубордистка
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