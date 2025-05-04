В МВД сообщили о нападении на Кадышеву после концерта в Иванове

На певицу Надежду Кадышеву напали после концерта, сообщили «Звезде» в МВД. Инцидент произошел 30 апреля в городе Иваново. Кадышева поклонилась, и, когда занавес опустился, к певице бросилась одна из поклонниц. Подробности случившегося неизвестны, «Звезде» в правоохранительных органах подтвердили только сам факт нападения на 65-летнюю исполнительницу.

Согласно сообщениям очевидцев, у здания после мероприятия было много охраны и кого-то увезли полицейские.

«Сотрудниками Росгвардии нарушительница доставлена в отдел полиции», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сейчас полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

На кадрах из соцсетей самой Кадышевой видно, что на концерте было много народу. На официальном сайте отмечалось, что все билеты на тот концерт были выкуплены.