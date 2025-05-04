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На лидера турецкой оппозиции напали, злоумышленника задержали

Президент Турции Эрдоган заявил, что будет лично следить за расследованием нападения на Озгюра Озеля.
Ирина Егорова 2025-05-04 15:11:03
© Фото: IMAGOIdil Toffolo, Global Look Press

На лидера партии турецкой оппозиции Озгюра Озеля напал неизвестный мужчина из толпы. Все произошло, когда глава Народно-республиканской партии Турции (СНР) выходил с мероприятия в окружении своей охраны. Злоумышленник дал Озгюре Озелю пощечину, после чего пострадавший закрыл лицо руками, а его телохранители занялись зачинщиком драки.

По информации главы МВД Турции Али Ерликая напавший уже задержан.

«Я решительно осуждаю физическое нападение на председателя CHP господина Озгюра Озеля и желаю ему скорейшего выздоровления. Нападавший на господина Озеля был опознан как человек по имени С.Т., он был задержан и взят под стражу», - говорится в его сообщении в Х.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Озелем и заявил, что будет лично следить за ходом расследования случившегося.

Мотивы мужчины, устроившего нападения, выясняются.

 

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