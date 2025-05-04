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Подарки и песни: бойцы ЦВО посетили детский дом в ДНР

Военнослужащие Алейского мотострелкового соединения передали ребятам разные игрушки и спортивный инвентарь.
2025-05-04 06:51:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа привезли подарки воспитанникам детского дома в Донецкой Народной Республике и организовали для них концерт.

Бойцы Алейского мотострелкового соединения передали ребятам разные игрушки и спортивный инвентарь, в том числе столы и комплекты для игры в настольный теннис.

Военнослужащие поблагодарили детей за письма, которые те пишут в зону спецоперации. Артисты фронтовой творческой группы ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили перед ребятами.

Военные артисты представили несколько музыкальных и вокальных номеров. В программе были произведения отечественных композиторов и знакомые детям народные песни.

Секретарь Союза писателей России, поэт и публицист Елизавета Хапланова прочитала ребятам патриотические стихи и передала в библиотеку сборники стихов их ровесников для военнослужащих.

«Привозят ребята, дружочки наши, часто, очень часто подарки. Это и канцелярия, и спортинвентарь, и оборудование, продукты питания, все-все-все», - рассказала заместитель директора детского дома Лилия Доскина.

В конце выступления дети и педагоги выразили благодарность военнослужащим за помощь, поддержку и концерт.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #концерт #Центральный военный округ #детский дом #подарки #ансамбль ЦВО #атисты
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