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Путин объяснил невозможность проведения СВО в 2014 году

Президент Владимир Путин заявил, что Россия специально не готовилась к проведению спецоперации.
Ян Брацкий 2025-05-04 13:11:05
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Начать специальную военную операцию в 2014 году Россия не могла из-за своей неготовности в одиночку противостоять коллективному Западу. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».

При этом, Россия специально не готовилась к СВО. Долгое время проблему Донбасса пытались решить мирными способами, отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в ситуации с Украиной Владимир Путин сделал то, что должен был сделать. Неонацисты тогда возобновили шествия на Украине и начали оказывать влияние на действующую власть. Москва не могла на это не отреагировать, сказал представитель Кремля.

Все принятые Путиным решения Песков назвал правильными. По его мнению, долг россиян заключается в победе над киевским режимом.

#Путин #Украина #Президент #СВО #коллективный запад
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