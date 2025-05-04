Начать специальную военную операцию в 2014 году Россия не могла из-за своей неготовности в одиночку противостоять коллективному Западу. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».

При этом, Россия специально не готовилась к СВО. Долгое время проблему Донбасса пытались решить мирными способами, отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в ситуации с Украиной Владимир Путин сделал то, что должен был сделать. Неонацисты тогда возобновили шествия на Украине и начали оказывать влияние на действующую власть. Москва не могла на это не отреагировать, сказал представитель Кремля.

Все принятые Путиным решения Песков назвал правильными. По его мнению, долг россиян заключается в победе над киевским режимом.