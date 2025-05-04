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На трассе от Москвы до Ржевского мемориала запустили движение к 9 Мая

Дорога от Москвы до Ржевского мемориала Советскому Солдату представляет из себя четырехполосную трассу с необходимой инфраструктурой.
Ян Брацкий 2025-05-04 11:55:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В преддверии Дня Победы запущено рабочее движение транспорта на участках трассы М-9 «Балтия» от Москвы до Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об итогах работы рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Протяженность маршрута составила 212 километров, трасса четырехполосная, что делает передвижение по ней комфортным и безопасным за счет разделения транспортных потоков.

«Это один из примеров развития туризма и транспорта. Дорога "Балтия" от Москвы до Ржевского мемориала. Вдоль трассы развивается и строится жилье, этот проект мы довели до четырех полос. Конечно, работы по благоустройству будут продолжаться, но у нас уже есть полноценна дорога до Ржевского мемориала прямо от Москвы», - сказал Хуснуллин.

Для организации левых поворотов предусмотрена петля с переходно-скоростными полосами - это обеспечит организацию движения без пересечения встречных потоков.

Весь комплекс работ по капитальному ремонту трассы М-9 «Балтия» в Московской и Тверской областях будет завершен в ноябре текущего года, пообещал Хуснуллин.

Ржевский мемориал создан на народные пожертвования скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Монумент представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, у ног которого кружат журавли - они словно уносят в небо советского воина. Установлен памятник на десятиметровом насыпном кургане.

#9 мая #Ржевский мемориал #трасса #хуснуллин #М-9
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