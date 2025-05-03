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Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Дипломат прокомментировал заявления об отказе быть посредниками в урегулировании конфликта.
Сергей Лебедев 2025-05-03 09:53:54
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com, Globallookpress

Заявления США и Европы об отказе быть посредниками в урегулировании украинского конфликта не выведут Россию из равновесия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?», - цитирует 360.ru слова дипломата.

Напомним, вчера пресс-секретарь американского государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что США не будут выступать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Однако Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения мира.

А представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге с журналистами не стал отвечать, может ли ЕС стать посредником. Он лишь предложил не «гадать» и заявил, что приоритетом остается обеспечение для Украины переговоров с позиции силы.

#в стране и мире #мир #сша #Европа #михаил ульянов #переговоры #посредники
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