Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Заявления США и Европы об отказе быть посредниками в урегулировании украинского конфликта не выведут Россию из равновесия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия?», - цитирует 360.ru слова дипломата.

Напомним, вчера пресс-секретарь американского государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что США не будут выступать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Однако Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения мира.

А представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге с журналистами не стал отвечать, может ли ЕС стать посредником. Он лишь предложил не «гадать» и заявил, что приоритетом остается обеспечение для Украины переговоров с позиции силы.