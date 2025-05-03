Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА и безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что военнослужащие отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров в акватории у города.

Сигнал «Внимание всем» в Новороссийске был объявлен около 20 часов из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. В районе 2 часов ночи власти сообщили о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА и БЭК.

В станице Тамань Темрюкского района упали обломки сбитых украинских беспилотников. Это произошло по двум адресам, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На месте работают специальные службы и пожарные.

После падения фрагментов БПЛА начался пожар у Сухого озера. Там обошлось без разрушений. Сотрудники пожарной службы занимаются тушением. Во другом месте обломки повредили частный дом.

В оперштабе призвали не снимать работу ПВО и доверять только официальным источникам информации.

Ночью на 2 мая дежурные силы ПВО ликвидировали 121 украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военнослужащие отразили самую массированную комбинированную атаку украинских боевиков на город в этом году.