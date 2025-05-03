Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье

Столичный дептранс рекомендует москвичам в воскресенье, 4 мая, перейти на городской транспорт из-за погоды. Связано это с тем, что завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как прогнозируют синоптики, такая погода будет в столице с утра и до конца дня.

Из-за этого автомобилистов просят не отвлекаться на телефон во время движения по дороге, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в разговоре со «Звездой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что 9 Мая в День Победы в Москву с северными ветрами придут холодные массы и кучево-дождевые облака, которые принесут с собой кратковременные дожди.