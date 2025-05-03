Один человек погиб после обвала грунта на склоне в Геленджике

Один рабочий погиб в результате обвала грунта на склоне в Геленджике, еще одного удалось спасти, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах. Инцидент случился во время проведения строительно-монтажных работ.

«Утром произошел обвал грунта. Двоих еще ищут. По предварительной информации, все они были рабочими - проводили внизу склона строительные работы, на них, по предварительным данным, произошел сход грунта», - уточнил собеседник.

В последние дни на регион обрушились сильные дожди, которые могли стать причиной трагедии.