МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один человек погиб после обвала грунта на склоне в Геленджике

В ходе проведения строительно-монтажных работ пострадали еще три человека, одного из них удалось спасти. О судьбе двоих пока неизвестно.
Ирина Егорова 2025-05-03 19:04:43
© Фото: RocÃƒÂ�O RuzKeystone Press Agency, Global Look Press

Один рабочий погиб в результате обвала грунта на склоне в Геленджике, еще одного удалось спасти, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах. Инцидент случился во время проведения строительно-монтажных работ.

«Утром произошел обвал грунта. Двоих еще ищут. По предварительной информации, все они были рабочими - проводили внизу склона строительные работы, на них, по предварительным данным, произошел сход грунта», - уточнил собеседник.

В последние дни на регион обрушились сильные дожди, которые могли стать причиной трагедии.

#наш эксклюзив #дожди #Геленджик #склон #Рабочий #обвал грунта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 