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В Запорожье мотострелки отремонтировали памятники к 80-летию Победы

Военнослужащие убрали территории, прилегающие к мемориалам, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы.
2025-05-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Днепр» привели в порядок и обновили памятники и мемориалы, посвященные советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Бойцы проделали эту работу к 80-й годовщине Победы.

Мотострелки убрали территории, прилегающие к мемориалам, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы. Так они выразили глубокое почтение и признательность героям, которые пожертвовали собой ради нашего мирного будущего.

Номер расчета с позывным «Фин» назвал священным долгом чтить память предков, павших в борьбе против фашизма.

Акция по уходу за памятниками - это дань уважения истории, важный элемент патриотического воспитания, который показывает преемственность поколений и память о подвиге советского народа.

Даже на передовой Запорожского направления военнослужащие находят время и силы для сохранения исторического наследия и берегут память о героях Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Великая Отечественная война #памятники #группировка войск «Днепр» #80-летие победы
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