Военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Днепр» привели в порядок и обновили памятники и мемориалы, посвященные советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Бойцы проделали эту работу к 80-й годовщине Победы.

Мотострелки убрали территории, прилегающие к мемориалам, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы. Так они выразили глубокое почтение и признательность героям, которые пожертвовали собой ради нашего мирного будущего.

Номер расчета с позывным «Фин» назвал священным долгом чтить память предков, павших в борьбе против фашизма.

Акция по уходу за памятниками - это дань уважения истории, важный элемент патриотического воспитания, который показывает преемственность поколений и память о подвиге советского народа.

Даже на передовой Запорожского направления военнослужащие находят время и силы для сохранения исторического наследия и берегут память о героях Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.